Milas meleği!

Geçtiğimiz yazı Bodrum'daki evinde geçiren Karolina Kurkova, Milas’ın el dokuması halılarını da keşfetti. Top modelin Miami’deki malikanesi için sipariş ettiği 175 bin liralık halılar, önceki gün uçakla ABD’ye gönderildi.
Dünyaca ünlü Victoria'sSecret meleği KarolinaKurkova, tam bir Türkiyeaşığı olup çıktı! Sık sık ülkemize gelenve hatta geçen yaz Bodrum'dan 15milyon liraya bir villa satın alangüzel model, Miami'deki evinindekorasyonu için de Türk halısıtercih etti. Geçen yaz Canyon RanchWellness Resort Kaplankaya'dakilüks villasında tatil yapan Çek model,Bodrum Milas'taki tarihi ve turistikyerleri de gezmeyi ihmal etmemişti.Gezi esnasında bir dükkanda Milashalılarını gören Kurkova, motiflerineve renklerine hayran kaldığı eldokuması halılardan ABD'deki eviiçin sipariş verdi.renklerini kendi seçtiGeçtiğimiz Ağustos'ta siparişialan dükkanın sahibi renklerine güzelmodelin karar verdiği halıların bir anönce dokunması için ekibine talimatverdi. Yöre halkınıngecesini gündüzüne katıpel emeğiyle dokuduğu halılarönceki gün Miami'deki KarolinaKurkova'ya Türkiye'den uçaklagönderildi. El dokuması halıları çokbeğenen ünlü modelin siparişi için175 bin lira verdiği öğrenildi. Yazboyu Bodrum'da çektirdiği karelerisosyal medyada paylaşan Çek model,böylece evine gelen misafirlerine deTürkiye'nin reklamını yapmış olacak
KÖYLÜLERHUMMALIÇALIŞTI
Ünlü top modelin siparişi için Milas'taki köylü kadınlar, hummalı bir çalışmaya girerek Çek modele halılarını yılbaşı öncesi yetiştirdi.
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