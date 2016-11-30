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meleği!

Geçtiğimiz yazı Bodrum'daki evinde geçiren , ’ın el dokuması halılarını da keşfetti. Top modelin Miami’deki malikanesi için sipariş ettiği 175 bin liralık halılar, önceki gün uçakla ABD’ye gönderildi.

Milas meleği!
Dünyaca ünlü Victoria's Secret meleği Karolina Kurkova, tam bir Türkiye aşığı olup çıktı! Sık sık ülkemize gelen ve hatta geçen yaz Bodrum'dan 15 milyon liraya bir villa satın alan güzel model, Miami'deki evinin dekorasyonu için de Türk halısı tercih etti. Geçen yaz Canyon Ranch Wellness Resort Kaplankaya'daki lüks villasında tatil yapan Çek model, Bodrum Milas'taki tarihi ve turistik yerleri de gezmeyi ihmal etmemişti. Gezi esnasında bir dükkanda halılarını gören Kurkova, motiflerine ve renklerine hayran kaldığı el dokuması halılardan ABD'deki evi için sipariş verdi. renklerini kendi seçti Geçtiğimiz Ağustos'ta siparişi alan dükkanın sahibi renklerine güzel modelin karar verdiği halıların bir an önce dokunması için ekibine talimat verdi. Yöre halkının gecesini gündüzüne katıp el emeğiyle dokuduğu halılar önceki gün Miami'deki Karolina Kurkova'ya Türkiye'den uçakla gönderildi. El dokuması halıları çok beğenen ünlü modelin siparişi için 175 bin lira verdiği öğrenildi. Yaz boyu Bodrum'da çektirdiği kareleri sosyal medyada paylaşan Çek model, böylece evine gelen misafirlerine de Türkiye'nin reklamını yapmış olacak



KÖYLÜLER HUMMALI ÇALIŞTI
Ünlü top modelin siparişi için Milas'taki köylü kadınlar, hummalı bir çalışmaya girerek Çek modele halılarını yılbaşı öncesi yetiştirdi.

Takvim ÖZEL
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  • 30 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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