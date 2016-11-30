Cinnet getirdi

Şu sıralar ikizlerinin heyecanını yaşayan Başak Sayan, eşi MuratVardal'ın evde ayaklarını uzatıp hiçbir işe karışmamasına sonunda isyan etti. Evdeki tadilattan bunalan Sayan, durumunu bu komik paylaşımla anlattı.
Ünlü oyuncu, eşine eline aldığı bıçağıdayayıp çektirdiği esprili kareye şöyle yazdı: "Bizimkininelinde kumanda,keyfi yerinde kaptımmutfaktan bıçağı 'Yeter ulan! Gebertirim seni!' dedim."
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