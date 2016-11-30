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Cinnet getirdi

Cinnet getirdi
Şu sıralar ikizlerinin heyecanını yaşayan Başak Sayan, eşi Murat Vardal'ın evde ayaklarını uzatıp hiçbir işe karışmamasına sonunda isyan etti. Evdeki tadilattan bunalan Sayan, durumunu bu komik paylaşımla anlattı.

Ünlü oyuncu, eşine eline aldığı bıçağı dayayıp çektirdiği esprili kareye şöyle yazdı: "Bizimkinin elinde kumanda, keyfi yerinde kaptım mutfaktan bıçağı 'Yeter ulan! Gebertirim seni!' dedim."
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  • 30 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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