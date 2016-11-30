Caner'e çocuk mesaj

Şükran Ovalı, evlilik planı yaptığı Caner Erkin'in çocukluk fotoğrafını paylaştı. Ovalı'nın paylaşımı, yıldız futbolcuya çocuk iması olarak yorumlandı

beşiktaşlı Caner Erkin'le ilişkisi adım adım evliliğe giden Şükran Ovalı'dan çocuk iması… Aşklarını sosyal medyada gözler önüne seren ikiliden Ovalı, dün aşkının çocukluk fotoğrafını paylaştı. Erkin'in sapsarı saçlı küçüklük fotoğrafını "Minnak" notuyla paylaşan oyuncuya takipçilerinden yorum yağdı.



Bu paylaşımı üzerine güzel oyuncuya bazı takipçileri "Bir an önce evlenin de 'sarı fişek' ile böyle tatlı bir oğlunuz olsun" diye mesaj gönderdi. Ovalı'nın paylaştığı karedeki Caner Erkin'in çocukluk hallerinin eski eşi Asena Atalay'dan olan oğlu Çınar'a benzerliği de dikkatlerden kaçmadı.





