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Anlamlı yardım

Anlamlı yardım
Atv'nin başarılı sunucusu Esra Erol, dün Tohum Otizm Vakfı yararına düzenlenen 'Alışveriş Şenliği'nde stand açtı. Erol, desenlerini vakfa üye Mustafa adlı otistik bir çocuğun çizdiği üretimini ise kendisinin gerçekleştirdiği şalları 300 liradan satışa çıkardı. Ünlü sunucu, satıştan elde edilen tüm geliri Tohum Otizm Vakfı'na bağışladı.
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  • 30 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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