Başkana yasak aşk golü!

Eski TFF Başkanı Haluk Ulusoy hakkında şok iddia... Serap Akıncı adlı eski model, önceki gece sosyal medyada Ulusoy’la 5 yıldır yasak aşk yaşadığını iddia etti. Akıncı, bununla yetinmedi ve ‘O bana maddi-manevi destek olurken ben onu aldattım’ dedi!
Eski manken ve oyuncu Serap Akıncı'nınönceki gece yaptığı paylaşımı olay yarattı.'Duymayan Kalmasın'da yer alan haberegöre; Akıncı, yaptığı paylaşımıyla Türkiye FutbolFederasyonu Eski Başkanı Haluk Ulusoy ile 5yıldan beri yasak aşk yaşadığını iddia etti. Evlive 1 çocuk babası ünlü işadamı hakkındaki bu şokiddia, Serap Akıncı'nın instagram'da yayınladığı şusözlerle ortaya çıktı:
DENİZ AKKAYA'DAN İLGİNÇ YORUM "5 yıldır Allah katında eşim saydığım,adını duyduğumda içimin titrediği, şu anbile canı yansa canımın yanacağı eşimdendün gece Şamdan'a gittiğim için ayrılmışbulunmaktayım. Oysa ki o maddi manevi hepyanımda oldu. Ama ben eksik yaptım, hep gezdim,aldattım, yalan söyledim. Bizim hiç sorunumuzyok. Eşim bana kocalık vazifelerini 4x4'lükyapıyordu da ben asla rahat durmadım!Doğrudur! Haklıdır! Bugün itibariyle HalukUlusoy'la tüm ilgim ve ilişkim kesilmiştir. Rabbimonu çoluğuna çocuğuna ve vazgeçemeyeceğiailesine bağışlasın!" Serap Akıncı'nın bu şokiddiaları üzerine programın sunucularından DenizAkkaya ise şu iddialarda bulundu: "Bu dedikodu,bir süredir cemiyet hayatında konuşuluyordu.Bu yasak aşk iddiasını Haluk Ulusoy'un eşiErengül Hanım ile oğlu Saffet de duydu. HattaHaluk Bey ile Serap Hanım'ın imam nikahıkıydığı bile dedikodular arasındaydı."
Serap Akıncı, 1994-2001 yıllarıarasında Beşiktaş'ta top koşturanSertan Eser'in eski eşi.
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