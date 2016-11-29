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Başkana yasak aşk golü!

Eski TFF Başkanı hakkında şok iddia... adlı eski model, önceki gece sosyal medyada Ulusoy’la 5 yıldır yasak aşk yaşadığını iddia etti. Akıncı, bununla yetinmedi ve ‘O bana maddi-manevi destek olurken ben onu aldattım’ dedi!

Başkana yasak aşk golü!
Eski manken ve oyuncu Serap Akıncı'nın önceki gece yaptığı paylaşımı olay yarattı. 'Duymayan Kalmasın'da yer alan habere göre; Akıncı, yaptığı paylaşımıyla Türkiye Futbol Federasyonu Eski Başkanı Haluk Ulusoy ile 5 yıldan beri yasak aşk yaşadığını iddia etti. Evli ve 1 çocuk babası ünlü işadamı hakkındaki bu şok iddia, 'nın instagram'da yayınladığı şu sözlerle ortaya çıktı:

DENİZ AKKAYA'DAN İLGİNÇ YORUM
"5 yıldır Allah katında eşim saydığım, adını duyduğumda içimin titrediği, şu an bile canı yansa canımın yanacağı eşimden dün gece Şamdan'a gittiğim için ayrılmış bulunmaktayım. Oysa ki o maddi manevi hep yanımda oldu. Ama ben eksik yaptım, hep gezdim, aldattım, yalan söyledim. Bizim hiç sorunumuz yok. Eşim bana kocalık vazifelerini 4x4'lük yapıyordu da ben asla rahat durmadım! Doğrudur! Haklıdır! Bugün itibariyle Haluk Ulusoy'la tüm ilgim ve ilişkim kesilmiştir. Rabbim onu çoluğuna çocuğuna ve vazgeçemeyeceği ailesine bağışlasın!" Serap Akıncı'nın bu şok iddiaları üzerine programın sunucularından Deniz Akkaya ise şu iddialarda bulundu: "Bu dedikodu, bir süredir cemiyet hayatında konuşuluyordu. Bu yasak aşk iddiasını Haluk Ulusoy'un eşi Erengül Hanım ile oğlu Saffet de duydu. Hatta Haluk Bey ile Serap Hanım'ın imam nikahı kıydığı bile dedikodular arasındaydı."


Serap Akıncı, 1994-2001 yılları arasında Beşiktaş'ta top koşturan Sertan Eser'in eski eşi.
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  • 29 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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