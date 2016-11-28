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Murat usta

Murat usta
Murat Boz, başrollerini İrem Sak ve Yasemin Allen'le birlikte paylaştığı 'Dönerse Senindir' filminin setinde elinde matkapla tadilata girişti. Senaryo gereği tamirat yapan Boz, matkaplı haliyle set arkadaşları tarafından 'en yakışıklı tamirci' ilan edildi!
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  • 28 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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