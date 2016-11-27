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Merve temiz çıktı

Merve temiz çıktı
Güzel oyuncu Merve Boluğur ve popçu eşi Murat Dalkılıç, önceki akşam Ulus Sunset'te yakın dostlarıyla yemekteydi. İkili, çıkışta rutin trafik kontrolüne takıldı. Direksiyon başındaki Boluğur, alkolmetreyi üfledikten sonra sıfır promil alkollü çıkınca çiftin yüzü böyle güldü.

Doğan SAVAŞ
Etiketler:
  • 27 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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