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Aşk engel tanımaz

Aşk engel tanımaz
Mutlu bir yuva kurmak isteyenlerin değişmez adresi Esra Erol'da programında yepyeni bir dönem başlıyor ve artık aşk engel tanımıyor! Evlenmek isteyen adaylar da artık 'da buluşuyor.

Esra Erol'la birlikte ekranda yeni bir çağ başlayacak. Bedensel, işitme, görme engelli ya da Otizmli olan fakat bu engellerine rağmen hayatta kendi başına ihtiyaçlarını karşılamayı bilen bireyler de ruh eşlerini Esra Erol'da bulacak. Programa başvurular, sosyal medya aracılığıyla yapılıyor...
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  • 27 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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