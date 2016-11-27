Aşk engel tanımaz

Mutlu bir yuva kurmak isteyenlerin değişmez adresi EsraErol'da programında yepyeni bir dönem başlıyor ve artık aşk engeltanımıyor! Evlenmek isteyen engelli adaylar da artık Esra Erol'da buluşuyor.
Esra Erol'la birlikte ekranda yeni bir çağ başlayacak. Bedensel,işitme, görme engelliya da Otizmli olan fakat bu engellerine rağmen hayatta kendi başına ihtiyaçlarını karşılamayı bilen bireyler de ruh eşlerini Esra Erol'da bulacak. Programa başvurular, sosyal medya aracılığıyla yapılıyor...
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