Hazırlık başladı

Sempatik oyuncu Sarp Apak ve sevgilisi Bengisu Uzunöz, önceki gün Akmerkez'de görüntülendi. Önümüzdeki Mayıs ayında evlenmeyi planlayan ünlü çift, evlerini hazırlamaya yavaş yavaş başladı. Genç çift, uzun uzun televizyonları incelerken "Çok heyecanlıyız ve tatlı bir telaş içerisindeyiz" dedi.