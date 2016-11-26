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Görüntü var ses yok
Ekranların başarılı ismi Rıza Kocaoğlu, yeniden barıştığı sevgilisi Eylül Su Sapan ile önceki akşam Cihangir'de görüntülendi. Birlikte yürüyüşe çıkan sevgililer, keyifli halleriyle dikkat çekti. İlişkileri hakkındaki soruları yanıtsız bırakan Kocaoğlu ve Sapan, "Gördüğünüz gibi iyiyiz" demekle yetindi.
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  • 26 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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