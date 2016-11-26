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Eski haline tam not

Eski haline tam not
Güzel sunucu Deniz Akkaya, önceki gün İstinyePark Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Saçlarını siyaha boyatarak eski günlerine geri dönen Akkaya, herkesi kendisine yine hayran bıraktı. Güzel sunucu, dostlarıyla buluştuğu AVM'de kısa bir alışveriş turu da yaptı.
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  • 26 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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