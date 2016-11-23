İstem dışı dostluk

Burak Yılmaz ile eşi İstem Atilla arasındaki ipler yine iyice gerildi. İstem Hanım, yıldız futbolcunun Ceylan Çapa ile olan yakınlığını kıskandı. Sosyetik güzelin ise ‘Burak çok iyi biri ama evli adamla asla aşk yaşamam’ dediği konuşuluyor
Yıldız futbolcu Burak Yılmaz hakkında ortaya atılan iddia, akılları karıştırdı… Çin'de top koşturan Yılmaz'ın eşi İstem Atilla'yla 2 yıllık evliliği üzerinde uzun süredir kara bulutlar dolaşıyordu. Eşine ikinci kızları Derin'e hamileyken şiddet uyguladığı iddia edilen Burak Yılmaz, boşanma tazminatı olarak 12 milyon lira isteyen İstem Hanım'ın gönlünü almak için kesenin ağzını açmıştı.
ARKADAŞLARI ARACILIĞIYLA TANIŞTILAR
Ünlü futbolcu, 1 milyon lira değerindeki Range Rovermarka ciple Atilla'dan özür dileyince ikilinin arasındakibuzlar erimeye başlamıştı. Ancak Çin Ligi'nin tatile girmesiylesoluğu Türkiye'de alan Burak Yılmaz'ın şu sıralar sosyeteningenç isimlerinden biriyle sık sık görüşmesi İstem Hanım'ıntadını kaçırdı. İstem Atilla'nın kıskandığı sosyetik güzelinise Ceylan Çapa olduğu konuşuluyor. Çapa ile eski takımarkadaşı Selçuk İnan'ın eşi Cemre'nin vasıtasıyla tanışanYılmaz'ın sosyetik güzelden etkilenmesine rağmen temkinlidavrandığı da söylentiler arasında… Bunda ünlü futbolcununİstem Atilla ile kağıt üzerinde halen evli olmasının etkiliolduğu öğrenildi. Yılmaz'la arkadaş olarak görüşen sosyetikgüzelin yakın çevresine, "Burak çok iyi bir insan amailişkimiz şu anda arkadaşlıktan öteye geçemez. Benimkarakterim ve aile yapım, evli bir adamla aşk yaşamayamüsaade etmez" dediği de iddia ediliyor.
CEYLAN'LABURAKYAKINLIĞIKIZDIRDI
Ortak dostları aracılığıyla tanıştığı Burak Yılmaz'la yine arkadaşlarının da olduğu ortamlarda bir araya gelen Ceylan Çapa, Yılmaz'ın eşini kıskandırdı. İstem Atilla, sosyetik güzelle eşinin yakınlığından rahatsız olsa da Çapa, "Evli bir adamla beraber olmam" diyerek aşkın kapılarını şimdilik kapattı.
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