Yol Durumu
  1. Sarı-lacivert ilişki
  2. Gülben inadı

İstem dışı dostluk

ile eşi arasındaki ipler yine iyice gerildi. İstem Hanım, yıldız futbolcunun ile olan yakınlığını kıskandı. Sosyetik güzelin ise ‘Burak çok iyi biri ama evli adamla asla aşk yaşamam’ dediği konuşuluyor

İstem dışı dostluk
Yıldız futbolcu Burak Yılmaz hakkında ortaya atılan iddia, akılları karıştırdı… Çin'de top koşturan Yılmaz'ın eşi İstem Atilla'yla 2 yıllık evliliği üzerinde uzun süredir kara bulutlar dolaşıyordu. Eşine ikinci kızları Derin'e hamileyken şiddet uyguladığı iddia edilen , boşanma tazminatı olarak 12 milyon lira isteyen İstem Hanım'ın gönlünü almak için kesenin ağzını açmıştı.

ARKADAŞLARI ARACILIĞIYLA TANIŞTILAR
Ünlü futbolcu, 1 milyon lira değerindeki Range Rover marka ciple Atilla'dan özür dileyince ikilinin arasındaki buzlar erimeye başlamıştı. Ancak Çin Ligi'nin tatile girmesiyle soluğu Türkiye'de alan Burak Yılmaz'ın şu sıralar sosyetenin genç isimlerinden biriyle sık sık görüşmesi İstem Hanım'ın tadını kaçırdı. 'nın kıskandığı sosyetik güzelin ise Ceylan Çapa olduğu konuşuluyor. Çapa ile eski takım arkadaşı Selçuk İnan'ın eşi Cemre'nin vasıtasıyla tanışan Yılmaz'ın sosyetik güzelden etkilenmesine rağmen temkinli davrandığı da söylentiler arasında… Bunda ünlü futbolcunun İstem Atilla ile kağıt üzerinde halen evli olmasının etkili olduğu öğrenildi. Yılmaz'la arkadaş olarak görüşen sosyetik güzelin yakın çevresine, "Burak çok iyi bir insan ama ilişkimiz şu anda arkadaşlıktan öteye geçemez. Benim karakterim ve aile yapım, evli bir adamla aşk yaşamaya müsaade etmez" dediği de iddia ediliyor.

CEYLAN'LA BURAK YAKINLIĞI KIZDIRDI
Ortak dostları aracılığıyla tanıştığı Burak Yılmaz'la yine arkadaşlarının da olduğu ortamlarda bir araya gelen , Yılmaz'ın eşini kıskandırdı. İstem Atilla, sosyetik güzelle eşinin yakınlığından rahatsız olsa da Çapa, "Evli bir adamla beraber olmam" diyerek aşkın kapılarını şimdilik kapattı.
Etiketler: , ,
  • 23 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar