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Bol aksiyon var

Bol aksiyon var
Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in yeni filmi 'Çalgı Çengi İkimiz', 6 Ocak'ta görücüye çıkıyor. Hayranlarının merakla beklediği film bol aksiyonlu sahneleriyle izleyicilere heyecan dolu dakikalar vadediyor. Öyle ki; yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği filmdeki kaçış sahneleri için Maltepe- Küçükyalı semtindeki 9 sokak trafiğe kapatıldı.
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  • 23 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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