Bol aksiyon var

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in yeni filmi 'Çalgı Çengi İkimiz', 6 Ocak'ta görücüye çıkıyor. Hayranlarının merakla beklediği film bol aksiyonlu sahneleriyle izleyicilere heyecan dolu dakikalar vadediyor. Öyle ki; yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği filmdeki kaçış sahneleri için Maltepe- Küçükyalı semtindeki 9 sokak trafiğe kapatıldı.