Ucuz kavga

Önceki gün sosyal medyada DenizAkkaya, Seren Serengil ve HelinAvşar'ı topa tutan Şebnem Schaefer'ailk karşılık Akkaya'dan geldi. Akkaya, 'DuymayanKalmasın' adlı programında Schaefer'a şöyleöfke saçtı: "Ben 20 yaşında alanımda 1numaraydım. Keşke sen de bekaretini magazinmanşetlerine taşıyana kadar hakkını hukukiyollardan arasaydın. Ayrıca 'Tuvaletine dön'demen çok aşağılık bir hareket…"
'SANA YEDİRTECEĞİM'
Schaefer'ın kendisine özelden kızıylailgili mesajlar attığını dile getiren Akkayaşöyle devam etti: "Kızımla ilgili söylediklerinisana yedirteceğim. Anam, babam, işim biryana kızıma laf edene ben neler yaparım…Sen benim 3 günlük benzin parama defileyeçıkacak bir kadınsın."
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