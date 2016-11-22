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Ucuz kavga

, kendisi için ‘Tuvaletine dön’ diyen Şebnem Schaefer’a ‘3 günlük benzin paramla defileye çıkarsın’ dedi

Ucuz kavga
Önceki gün sosyal medyada Deniz Akkaya, Seren Serengil ve Helin Avşar'ı topa tutan Şebnem Schaefer'a ilk karşılık Akkaya'dan geldi. Akkaya, 'Duymayan Kalmasın' adlı programında Schaefer'a şöyle öfke saçtı: "Ben 20 yaşında alanımda 1 numaraydım. Keşke sen de bekaretini magazin manşetlerine taşıyana kadar hakkını hukuki yollardan arasaydın. Ayrıca 'Tuvaletine dön' demen çok aşağılık bir hareket…"

'SANA YEDİRTECEĞİM'
Schaefer'ın kendisine özelden kızıyla ilgili mesajlar attığını dile getiren Akkaya şöyle devam etti: "Kızımla ilgili söylediklerini sana yedirteceğim. Anam, babam, işim bir yana kızıma laf edene ben neler yaparım… Sen benim 3 günlük benzin parama defileye çıkacak bir kadınsın."
Etiketler:
  • 22 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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