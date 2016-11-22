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Kızlarıyla keyifte

Kızlarıyla keyifte
Başarılı türkücü İzzet Yıldızhan, önceki gün kızları Zelal ve Sevgi'yle keyifli bir hafta sonu geçirdi. Güzel havayı fırsat bilen ünlü sanatçı, Florya sahilinde kızlarıyla elektrikli bisiklete bindi. Hayranlarının fotoğraf isteklerini de kırmayan Yıldızhan, daha sonra çocuklarıyla sinema keyfi yaptı.
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  • 22 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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