Dostluk kazandı

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atv'nin sevilen dizisi Kertenkele 'Yeniden Doğuş'un oyuncuları Ahmet Kayakesen, Asena Tuğal, Bülent Polat ve Buse Arslan Akdeniz kozlarını bowling salonunda paylaştı. Eğlenceli anların yaşandığı ve kahkahaların havada uçuştuğu müsabaka berabere bitti.
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