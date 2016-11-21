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Hazırlık başladı

Hazırlık başladı
İkinci bebeği Can Eyüp'e 5 aylık hamile olan Pelin Karahan'la eşi Bedri Güntay, önceki gün İstinyePark'taydı. Objektiflere poz veren ünlü çift, tek tek bebek giyim mağazalarını dolaşarak minik bebekleri için alışveriş yaptı.
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  • 21 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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