Hazırlık başladı

İkinci bebeği Can Eyüp'e 5 aylık hamile olan Pelin Karahan'la eşi Bedri Güntay, önceki gün İstinyePark'taydı. Objektiflere poz veren ünlü çift, tek tek bebek giyim mağazalarını dolaşarak minik bebekleri için alışveriş yaptı.