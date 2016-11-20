Yol Durumu
  1. Zara desteği
  2. Dayakçı Ece

Mahsur kaldı!

Mahsur kaldı!
Önceki gün Montenegro konseri için havalimanına giden , beklemeyen bir aksilikle karşılaştı. Duru, yanına yanlış pasaport aldığını havalimanında fark etti. Uçağını kaçırıp 6 saat havalimanındaki Dopdo Kafe'de bekleyen Duru'ya pasaportunu daha sonra yardımcısı getirdi.
Etiketler:
  • 20 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar