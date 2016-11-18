Mültecilere ‘umut’ oldu

Atv'nin sevilen dizisi 'Kertenkele'ninoyuncularından örnek davranış… Hergün çekim yaptıkları Balat bölgesindekimahallelinin evlerine, çekim öncesi misafir olandizi ekibi, önceki gün de Suriyeli mültecilerlebir araya geldi.
Dizinin başrol oyuncusu Umut Oğuz,Suriyeli bir ailenin evine konuk olarakmültecilerle sohbet etti. Ailenin dramatiköyküsü karşısında duygulu anlar yaşayanOğuz, miniklerle de hatıra fotoğrafı çektirdi.
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