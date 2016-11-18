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Mültecilere ‘umut’ oldu

Mültecilere ‘umut’ oldu
Atv'nin sevilen dizisi 'Kertenkele'nin oyuncularından örnek davranış… Her gün çekim yaptıkları Balat bölgesindeki mahallelinin evlerine, çekim öncesi misafir olan dizi ekibi, önceki gün de Suriyeli mültecilerle bir araya geldi.

Dizinin başrol oyuncusu Umut Oğuz, Suriyeli bir ailenin evine konuk olarak mültecilerle sohbet etti. Ailenin dramatik öyküsü karşısında duygulu anlar yaşayan Oğuz, miniklerle de hatıra fotoğrafı çektirdi.
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