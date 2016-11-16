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Vizyon tarihi 6 Ocak 2017

Vizyon tarihi 6 Ocak 2017
Sempatik oyuncular Ahmet Kural ile Murat Cemcir, önceki gün Trump AVM'de objektiflere takıldı. Bir örnek gözlükleriyle dikkat çeken ikili, keyifli bir sohbet eşliğinde yemek yedi. Yeni filmleri 'Çalgı Çengi İkimiz'in 6 Ocak 2017'de vizyona gireceğinin müjdesini veren oyuncular, hayranlarıyla da fotoğraf çektirdi.
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  • 16 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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