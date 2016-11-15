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Boyner kontrolde

Boyner kontrolde
Ünlü isimler, son günlerde trafik kontrollerinin artmasıyla kurallara daha fazla uymaya başladı. Geçen hafta rutin trafik kontrolünde görüntülenen Kenan Doğulu'nun ardından önceki akşam da Kaan Boyner, Etiler'de alkol kontrolüne takıldı.
Gazetecileri görünce gerilen Boyner'in alkollü olmadığı tespit edildi. Emniyet kemerini de takmayı ihmal etmeyen sosyetik işadamı, "Siz de bakın da yanlış olmasın. Alkol yok bende" dedi.
Etiketler:
  • 15 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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