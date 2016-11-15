Boyner kontrolde

Ünlü isimler, son günlerde trafikkontrollerininartmasıyla kurallara daha fazla uymaya başladı. Geçen hafta rutin trafik kontrolünde görüntülenen KenanDoğulu'nun ardından önceki akşam da KaanBoyner, Etiler'de alkol kontrolüne takıldı. Gazetecileri görünce gerilen Boyner'in alkollü olmadığı tespit edildi. Emniyetkemerini de takmayı ihmal etmeyen sosyetik işadamı, "Siz de bakında yanlış olmasın.Alkol yok bende" dedi.
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