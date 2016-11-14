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20 yıllık örnek çift

20 yıllık örnek çift
Sanat dünyasının örnek çiftlerinden Arzum Onan'la Mehmet Aslantuğ, önceki akşam Genco Erkal'ın yazıp yönettiği 'Güneşin Sofrasında - Nâzım ile Brecht' oyununu izledi. 20 yıllık mutlu evlilikleri parmakla gösterilen ünlü çiftin, oyun sonrası keyifli halleri objektiflere böyle yansıdı.

Doğan SAVAŞ
Etiketler:
  • 14 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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