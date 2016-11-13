Türkiye’de işim yok

Yılmaz Erdoğan'ın ABD'de aşçılık okuyan kızı Berfin Erdoğan, önceki akşam arkadaşlarıyla Nişantaşı'ndaydı. Önümüzdeki günlerde ABD'ye dönecek olan genç kız, "Türkiye'de bir şey yapmayı düşünmüyorum. Çünkü zaten orada bir işim var" diyerek kariyerini yurt dışında şekillendireceğini söyledi.



Doğan SAVAŞ