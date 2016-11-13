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şov

Berkay şov
Popçu , önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'ni salladı. 18 dansçının eşlik ettiği sanatçı, seslendirdiği hareketli parçalarıyla sevenlerini coşturdu. Eşi Özlem Şahin'in de izlediği şarkıcı "Evlendikten sonra hayatım düzene girdi" diyerek hayranlarına evlenmelerini tavsiye etti.
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  • 13 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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