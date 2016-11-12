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Turkish Benjamin Button!

53 yaşındaki , yaşlanmak yerine her geçen gün git gide gençleşiyor.

Turkish Benjamin Button!
Son günlerde sosyal medya hesabından cesur pozlar paylaşan Hülya Avşar, geleneğini bozmadı. Avşar Kızı, önceki gün havuz başından paylaştığı son pozuyla yine gündem yarattı...

53 yaşındaki sanatçı, mayosuyla verdiği pozunda yine fit vücudunu gözler önüne serdi. , bu haliyle hemcinslerini kıskandırırken ünlü sanatçıya "Hülya, Benjamin Button gibi" yorumu yapıldı.
Etiketler:
  • 12 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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