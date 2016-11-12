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Evgin’in anlamlı konseri

Evgin’in anlamlı konseri
Pop müziğin usta ismi , Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 78. yıl dönümü nedeniyle Kırklareli Belediyesi tarafından düzenlenen gecede sahne aldı. Evgin, pop şarkılarının yanı sıra türküler söylediği konseri, hep bir ağızdan söylenilen '10. Yıl Marşı' ile bitti.
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  • 12 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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