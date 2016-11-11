Mesut’a kırmızı kart

Bir süredir tatil için geldiği İstanbul'daçapkınlık turuna çıkan MesutÖzil'i sevgilisi Alman şarkıcıMandy Capristo kadro dışı bıraktı… FourSeasons Hotel'in geceliği 9 bin liralıkkral dairesinde konaklayan Arsenal'in yıldızfutbolcusu, eğlence için de kesenin ağzınıaçtı. Her gece farklı bir mekanda eğlenenÖzil, kendisine eşlik eden 15 kişilik arkadaşgrubu için 2 adet VIP minibüs tuttu. Öncekigece erkek arkadaşlarıyla Etiler'deki NusretSteakhouse'a giden Mesut Özil, çıkıştagörüntü vermemek için arka kapıdan çıkmakistedi. Geçen akşam sarışın bir güzellegörüntülenen ünlü futbolcu, bu kez temkinlidavrandı. Araçları mekanın girişine kadarçektiren Özil, görevlilerin de devreye girmesiylegazetecilerin sorularını atlattı.
BİRÇOK DEFA İHANET ETMİŞTİ
Ancak yıldız futbolcu, sevgilisindenkaçamadı. Mesut Özil'in çapkınlıklarındanyaka silken ve defalarca ihanete uğrayan MandyCapristo, aşkının gönlünü almasıyla ilişkisinekısa bir süre önce devam etme kararı almıştı.Ancak Capristo, İstanbul'da uslu durmayansevgilisine sonunda kırmızı kartı gösterdi.Özil'i kalbinden silen Alman şarkıcı, futbolcuyuda sosyal medyada takipten çıkarıp "Builişki tamamen bitti" dedi...
Arkadaşlarına karşı bonkör davranan Mesut Özil, İstanbul'da gezmek için 2 tane VIP minibüs kiraladı.
ÖZİL USLU DURMUYOR
Hemen hemen gittiği her ülkede adı bir çapkınlık haberine karışan Özil, geçtiğimiz gece İstanbul'da da sarışın bir güzelle kaçamak yaptı.
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Aynı huydan dolayı babasına sırtını dönmüştü .... eğer doğru hatırlıyorsam.
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