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Mesut’a kırmızı kart

Kısa bir süre önce ’ya kendisini affettirmeyi başaran , İstanbul tatilinde uslu durmayınca olanlar oldu. Güzel şarkıcı, futbolcuyu instagram’da silip ‘Bu aşk bitti’ dedi!

Mesut’a kırmızı kart
Bir süredir tatil için geldiği İstanbul'da turuna çıkan Mesut Özil'i sevgilisi Alman şarkıcı Mandy Capristo kadro dışı bıraktı… Four Seasons Hotel'in geceliği 9 bin liralık kral dairesinde konaklayan Arsenal'in yıldız futbolcusu, eğlence için de kesenin ağzını açtı. Her gece farklı bir mekanda eğlenen Özil, kendisine eşlik eden 15 kişilik arkadaş grubu için 2 adet VIP minibüs tuttu. Önceki gece erkek arkadaşlarıyla Etiler'deki Nusret Steakhouse'a giden , çıkışta görüntü vermemek için arka kapıdan çıkmak istedi. Geçen akşam sarışın bir güzelle görüntülenen ünlü futbolcu, bu kez temkinli davrandı. Araçları mekanın girişine kadar çektiren Özil, görevlilerin de devreye girmesiyle gazetecilerin sorularını atlattı.

BİRÇOK DEFA İHANET ETMİŞTİ
Ancak yıldız futbolcu, sevgilisinden kaçamadı. Mesut Özil'in çapkınlıklarından yaka silken ve defalarca e uğrayan Mandy Capristo, aşkının gönlünü almasıyla ilişkisine kısa bir süre önce devam etme kararı almıştı. Ancak Capristo, İstanbul'da uslu durmayan sevgilisine sonunda kırmızı kartı gösterdi. Özil'i kalbinden silen Alman şarkıcı, futbolcuyu da sosyal medyada takipten çıkarıp "Bu ilişki tamamen bitti" dedi...


Arkadaşlarına karşı bonkör davranan Mesut Özil, İstanbul'da gezmek için 2 tane VIP minibüs kiraladı.



ÖZİL USLU DURMUYOR
Hemen hemen gittiği her ülkede adı bir çapkınlık haberine karışan Özil, geçtiğimiz gece İstanbul'da da sarışın bir güzelle kaçamak yaptı.

DOĞAN SAVAŞ
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YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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mustafa m. mustafa m.

Aynı huydan dolayı babasına sırtını dönmüştü .... eğer doğru hatırlıyorsam.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 11.11.2016 14:30
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