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Bir varmış bir yokmuş

Bir varmış bir yokmuş
Güzel şarkıcı Nil Karaibrahimgil, önceki akşam minik oğlu Arif Aziz'le Nişantaşı'nda yemek yedi. Makyajsız haliyle dikkat çeken sanatçının yüzü, gazetecileri görünce asıldı. 2 buçuk yaşındaki Arif Aziz'i objektiflerden uzak büyütmeye özen gösteren şarkıcı, flaşlar patlayınca oğlunun yüzünü beresiyle gizledi. Arif Aziz'in bu hali ise gülümsetti...

Doğan SAVAŞ
Etiketler:
  • 10 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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