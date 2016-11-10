Bir varmış bir yokmuş

Güzel şarkıcı Nil Karaibrahimgil, önceki akşam minik oğlu Arif Aziz'le Nişantaşı'nda yemek yedi. Makyajsız haliyle dikkat çeken sanatçının yüzü, gazetecileri görünce asıldı. 2 buçuk yaşındaki Arif Aziz'i objektiflerden uzak büyütmeye özen gösteren şarkıcı, flaşlar patlayınca oğlunun yüzünü beresiyle gizledi. Arif Aziz'in bu hali ise gülümsetti...



Doğan SAVAŞ