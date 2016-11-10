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Bebek göründü

Bebek göründü
Geçtiğimiz aylarda bebek beklediği iddialarını yalanlayan Hatice Şendil'in hamile olduğu ortaya çıktı. Önceki akşam bir davette görüntülenen 4 aylık hamile oyuncunun belirginleşen karnı dikkat çekti. Eşi Burak Sağyaşar'la bebeklerini kucaklarına almak için sabırsızlandıklarını dile getiren Şendil'in bebeğinin cinsiyeti ise erkek...
Etiketler:
  • 10 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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