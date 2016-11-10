Bebek göründü

Geçtiğimiz aylarda bebek beklediği iddialarını yalanlayan Hatice Şendil'in hamile olduğu ortaya çıktı. Önceki akşam bir davette görüntülenen 4 aylık hamile oyuncunun belirginleşen karnı dikkat çekti. Eşi Burak Sağyaşar'la bebeklerini kucaklarına almak için sabırsızlandıklarını dile getiren Şendil'in bebeğinin cinsiyeti ise erkek...