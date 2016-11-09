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Alışveriş terapisi

Alışveriş terapisi
Survıvor sayesinde üne kavuşan Nagihan Karadere, önceki akşam şarkıcı arkadaşı Semra San ile bir AVM'deydi. Evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaşan Karadere'yi görenler, "Milli sporcumuz, alışveriş sayesinde terapi yapıyor" dedi.
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  • 09 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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