Alışveriş terapisi

Survıvor sayesinde üne kavuşan Nagihan Karadere, önceki akşam şarkıcı arkadaşı Semra San ile bir AVM'deydi. Evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaşan Karadere'yi görenler, "Milli sporcumuz, alışveriş sayesinde terapi yapıyor" dedi.