Sezen’in konuğu

'Ata Demirer Gazinosu' için Almanya turnesine çıkan Ata Demirer, önceki akşam farklı bir deneyim yaşadı. Berlin'deki Titanic Gendarmenmarkt Oteli'nde kalan Demirer, Sezen Aksu'nun adının verildiği suitin ilk misafiri oldu. Minik Serçe'nin Mart'taki Berlin ziyaretinde kaldığı odadan fotoğraf paylaşan komedyen, şu notu düştü:



"Sezen Abla, senin süit odanın ilk konuğu ben oldum. Çok tatlı bir fikir olmakla birlikte odadaki CD'leri kurcalamamla melankoli startını da vermiş oldum. Sezen Aksu odada gibi şahane deneyim." Geceliği 738 euro (yaklaşık 2 bin 500 lira) olan odada nostaljik bir gece geçiren Demirer, Aksu'nun sahne kıyafetlerini ve hatıra eşyalarını da inceledi...