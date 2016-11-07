Kahve içtiği bardaktantaktığı gözlüğe kadar her şeyiSwarovski taşlarla kaplatanSüreyya Yalçın, gösterişi abarttı…Geçen yıl işadamı Ozan Baran'laevlendikten sonra hayatına Amerika'dadevam eden Yalçın, önceki gün MiamiBeach Sunset Islands Homes'dakievinden paylaştığı fotoğrafla herkesişaşkına çevirdi. Yaklaşık 12 milyondolarlık (37 milyon lira) villasınınmerdivenlerine Swarovski taşlardöşeten ikoncanın bu paylaşımı,"Pırlantacan'dan gösterişte sonnokta!" yorumları yaptırdı. Lüksvillasının tüm merdivenlerinipırlantalarla süsletenSüreyya Yalçın'ın evininkapı tokmaklarındanavizelere, duvarlardankoltuklara kadar birçokdetayda pırlanta kullandığıöğrenildi. Lüks içindeyaşayan Yalçın'ın evini pırlantalarlakaplaması bazı takipçileri tarafındanbeğenilse de bazı takipçileri ise"Süreyya Yalçın, parasını nereyesaçacağını şaşırmış" yorumları yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.