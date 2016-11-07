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Pırlantacan

’ın pırlanta tutkusu sınırları aştı... İkoncan, eşi Ozan Baran’la Miami’de yaşadığı lüks villasının yerini ve duvarlarını Swarovski ile döşedi

Pırlantacan
Kahve içtiği bardaktan taktığı gözlüğe kadar her şeyi Swarovski taşlarla kaplatan Süreyya Yalçın, gösterişi abarttı… Geçen yıl işadamı Ozan Baran'la evlendikten sonra hayatına Amerika'da devam eden Yalçın, önceki gün Miami Beach Sunset Islands Homes'daki evinden paylaştığı fotoğrafla herkesi şaşkına çevirdi. Yaklaşık 12 milyon dolarlık (37 milyon lira) villasının merdivenlerine Swarovski taşlar döşeten ikoncanın bu paylaşımı, "Pırlantacan'dan gösterişte son nokta!" yorumları yaptırdı. Lüks villasının tüm merdivenlerini pırlantalarla süsleten 'ın evinin kapı tokmaklarından avizelere, duvarlardan koltuklara kadar birçok detayda pırlanta kullandığı öğrenildi. Lüks içinde yaşayan Yalçın'ın evini pırlantalarla kaplaması bazı takipçileri tarafından beğenilse de bazı takipçileri ise "Süreyya Yalçın, parasını nereye saçacağını şaşırmış" yorumları yaptı.


Sosyetik ikoncan, daha önce de kahve içtiği bardağını Swarovski taşlarla süsletmişti.
Etiketler:
  • 07 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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