Edvina kaçtı

Demet-İbrahim Kutluay çiftinin ayrılmasına sebep olduğu iddia edilen Edvina Sponza, eleştirilerden bıktı. Yuva yıkan kadın gibi gösterilmekten bunalıma giren sosyetik güzel, bavulunu toplayıp soluğu İtalya’daki ailesinin yanında aldı
Eski manken Demet Şener'le İbrahim Kutluay'ın 11 yıllık evliliklerinin bitmesine neden olarak gösterilen Edvina Sponza, hakkında çıkan haberlere daha fazla dayanamayınca çareyi İtalya'ya gitmekte buldu. Eşi Kutluay'a 8 milyonlukboşanma davası açan Şener, yuvasını yıkmakla itham ettiği Sponza'yı da unutmayıp sosyetik yoga eğitmeninden 500 bin liratazminat talep etmişti. Sponza da geçtiğimiz günlerde İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak adının geçtiği haberleri internet sitelerinden sildirmek istemişti.
GİZLİLİK KARARI İSTEDİ
Şener'in açtığı davayla ilgili de gizlilik kararı getirilmesini isteyen Edvina Hanım, baskılara daha fazla dayanamayınca İtalya'daki ailesinin yanına gitti. Mahkemeye sunduğu dilekçede üç çocuk annesi ve tanınan birisi olduğunu belirten Edvina Sponza, geçtiğimiz günlerde de suskunluğunu bozarak şunları söylemişti: "Toplum nezdinde itibarımı, saygınlığımıkaybetmek üzereyim. Kişisel haklarımın ihlali, hayatımda telafisi mümkün olmayan zararlar doğuracak. Haberler çocuklarımınruh sağlığını da olumsuz etkiliyor."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.