  1. Camdan paylaşım

Hoşgeldin Pera bebek

Hoşgeldin Pera bebek
Oyuncu , dün akşam bir kız bebek dünyaya getirdi. 3 kilo 80 gram ağırlığında ve 49 cm. boyunda doğan bebeğe Pera ismi verildi. Doğumu gerçekleştiren Acıbadem Fulya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Derya Eroğlu anne ve bebeğinin sağlık durumlarının son derece iyi olduğunu belirtti.

Doğan SAVAŞ
Etiketler:
  • 05 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar