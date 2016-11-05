  1. ‘Adım tacizciye çıktı’
  2. ‘Yüzde Yüz’ iddialı

Bonkör kocalar

, önceki akşam 5. tanışma yıldönümünü kutladığı ’a Jaguar marka bir araç test ettirdi. Kurt, ‘Beğenirsen bu aracı alacağım’ derken dün de , eşi Özlem Ada Şahin’in 24. yaş günü hediyesi için kesenin ağzını açtı...

Bonkör kocalar
Pop müziğin kraliçesi Demet Akalın ve eşi Okan Kurt, önceki akşam tanışmalarının beşinci yılını kutladı. Aşklarını evlilik ve kızları Hira ile perçinleyen çiftin Etiler My Cabaret adlı mekandaki kutlamasına birçok ünlü sima katıldı. Geç saatlerde biten kutlamanın ardından mekandan çıkan , "Benim için sürpriz bir parti oldu. İnanılmaz şaşırdım ama zaten kocam şaşırtmayı çok sever" dedi.


Demet Akalın, eşi Okan Kurt'un test etmesi için kullandığı Jaguar marka aracı beğenirse ünlü işadamı 700 bin lirayı gözden çıkaracak.

HİRA'YA HESAP...
Gülşen'in doğacak çocuğu için açtırdığı 1 milyon dolarlık hesapla ilgili fikri sorulan Akalın, "Hira için de dedesi hesap açmış. Her doğum gününde bu hesaba yüklü miktarda para yatırıyormuş" dedi. Demet Akalın, eşinin kullandığı ve test sürüşü için kendilerine verilen spor araçla oradan ayrıldı. 700 bin liralık Jaguar marka otomobili ise bonkör eniştenin Akalın'a tanışma yıldönümü hediyesi olarak alacağı öğrenildi.



BERKAY'DAN 100 BİN LİRA LIK BEETLE
Okan Kurt'un yakın dostu olan Berkay da Kurt gibi eşine bonkör bir jest yaptı... Ünlü popçu, geçtiğimiz gün 24 yaşına basan Özlem Ada Şahin'e yaklaşık değeri 100 bin lira olan Volkswagen Beetle marka bir otomobil satın aldı. Dün 'ın balonlarla süslettirdiği otomobili evlerinin kapısının önünde gören güzel manken, sinin fotoğrafını instagram'da paylaşıp popçu eşine teşekkür etti...


Özlem Ada Şahin, Berkay'ın kendisine yaş günü hediyesi olarak aldığı otomobilin fotoğrafını instagram'da paylaşıp "Sürprizlerin kralı kocam" dedi.

DOĞAN SAVAŞ
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  • 05 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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