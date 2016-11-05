Bonkör kocalar

Okan Kurt, önceki akşam 5. tanışma yıldönümünü kutladığı Demet Akalın’a Jaguar marka bir araç test ettirdi. Kurt, ‘Beğenirsen bu aracı alacağım’ derken dün de Berkay, eşi Özlem Ada Şahin’in 24. yaş günü hediyesi için kesenin ağzını açtı...
Pop müziğin kraliçesi Demet Akalın ve eşiOkan Kurt, önceki akşam tanışmalarınınbeşinci yılını kutladı. Aşklarını evlilik vekızları Hira ile perçinleyen çiftin Etiler My Cabaretadlı mekandaki kutlamasına birçok ünlü sima katıldı.Geç saatlerde biten kutlamanın ardından mekandançıkan Demet Akalın, "Benim için sürpriz bir partioldu. İnanılmaz şaşırdım ama zaten kocamşaşırtmayı çok sever" dedi.
Demet Akalın, eşi Okan Kurt'untest etmesi için kullandığı Jaguarmarka aracı beğenirse ünlüişadamı 700 bin lirayı gözdençıkaracak.
HİRA'YA HESAP...
Gülşen'in doğacak çocuğuiçin açtırdığı 1 milyondolarlık hesapla ilgili fikrisorulan Akalın, "Hira için dededesi hesap açmış. Herdoğum gününde bu hesabayüklü miktarda parayatırıyormuş" dedi. DemetAkalın, eşinin kullandığı vetest sürüşü için kendilerineverilen spor araçla oradanayrıldı. 700 bin liralıkJaguar marka otomobili isebonkör eniştenin Akalın'atanışma yıldönümü hediyesiolarak alacağı öğrenildi.
BERKAY'DAN 100 BİN LİRA LIK BEETLE Okan Kurt'un yakın dostu olan Berkay da Kurt gibi eşine bonkör bir jest yaptı... Ünlü popçu, geçtiğimiz gün 24 yaşına basan Özlem Ada Şahin'e yaklaşık değeri 100 bin lira olan Volkswagen Beetle marka bir otomobil satın aldı. Dün Berkay'ın balonlarlasüslettirdiği otomobili evlerinin kapısının önündegören güzel manken, lüks hediyesinin fotoğrafını instagram'da paylaşıp popçu eşine teşekkür etti...
Özlem Ada Şahin,Berkay'ın kendisineyaş günü hediyesiolarak aldığıotomobilin fotoğrafınıinstagram'da paylaşıp"Sürprizlerin kralıkocam" dedi.
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