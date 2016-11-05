  1. Güzel misafir
  2. Aşıklar caz yaptı

Amsterdam aşıkları

Amsterdam aşıkları
Avrupa turnesine start veren Murat Boz'u Aslı Enver de yalnız bırakmadı. Yakışıklı popçu, dün akşamki Amsterdam konseri öncesinde güzel aşkıyla şehri gezdi. Hollanda sokaklarında Aslı Enver'le romantik anlar yaşayan , bu anlarını da instagram'da paylaştı. Numaralı gözlükleriyle dikkat çeken Enver de ünlü popçuya uyup Amsterdam karelerini sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi.
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  • 05 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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