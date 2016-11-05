‘Adım tacizciye çıktı’

Oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın, Paramparça dizisindeki rol arkadaşı Erkan Petekkaya'yacep telefonu mesajlarıyla'hakaret' ettiği gerekçesiyle yargılanmasınabaşlandı. İstanbul Bakırköy 44. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Nurgül Yeşilçay katılmadı. Duruşmada, kimlik tespiti yapılan Petekkaya, aylık gelirinin 450 bin lira olduğunu söyledi.
'ÖPÜŞME KRİZİ'Nİ UYDURDU
Ünlü oyuncu, Yeşilçay'ın belirttiği şekilde sette, öpüşme meselesi nedeniyle tartışma çıkmadığını ifade ederek, "Söz konusuöpüşme sahnelerinin çekimlerinitamamlamıştık. Sahneler çektiktensonra dinlendik. Bu çalışma sırasındasenaryo gereği Nurgül'ün adı dizideGülseren'di, ona 'Hangi müziktenhoşlanıyorsun' diye sorduğumda banaküfretti. Kendisi setten kalkıp gitti" dedi. Nurgül Yeşilçay'ın yalan söylediğinisavunan Petekkaya, adını 'kadıntacizcisine', 'mobbingci'ye çıkardığını,dizi ekibine ağır hakaretler ettiğinikaydetti. Mahkeme, Nurgül Yeşilçay'ın bir sonraki celse hazır edilmesi için süre verilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.
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