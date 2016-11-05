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‘Adım tacizciye çıktı’

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya ile ’ın ‘hakaret’ davası başladı. Yeşilçay’ın katılmadığı duruşmada Petekkaya “Yalanlarıyla adımı kadın tacizcisine çıkardı” dedi.

‘Adım tacizciye çıktı’
Oyuncu 'ın, Paramparça dizisindeki rol arkadaşı Erkan Petekkaya'ya cep telefonu mesajlarıyla 'hakaret' ettiği gerekçesiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul Bakırköy 44. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Nurgül Yeşilçay katılmadı. Duruşmada, kimlik tespiti yapılan Petekkaya, aylık gelirinin 450 bin lira olduğunu söyledi.

'ÖPÜŞME KRİZİ'Nİ UYDURDU
Ünlü oyuncu, Yeşilçay'ın belirttiği şekilde sette, öpüşme meselesi nedeniyle tartışma çıkmadığını ifade ederek, "Söz konusu öpüşme sahnelerinin çekimlerini tamamlamıştık. Sahneler çektikten sonra dinlendik. Bu çalışma sırasında senaryo gereği Nurgül'ün adı dizide Gülseren'di, ona 'Hangi müzikten hoşlanıyorsun' diye sorduğumda bana küfretti. Kendisi setten kalkıp gitti" dedi. Nurgül Yeşilçay'ın yalan söylediğini savunan Petekkaya, adını 'kadın tacizcisine', 'mobbingci'ye çıkardığını, dizi ekibine ağır hakaretler ettiğini kaydetti. Mahkeme, Nurgül Yeşilçay'ın bir sonraki celse hazır edilmesi için süre verilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.
Etiketler:
  • 05 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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