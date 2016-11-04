  1. İnadına mutluluk
  2. Işıl cadı avında!

çalıyor

Birçok dansçının ve eskrim sporcusunun eşlik ettiği te Önal, Zeynep Tosun imzalı stiliyle de göz doldurdu.

Sirenler çalıyor
Güzel popçu Ayşe Hatun Önal, yeni single'ı 'Sirenler' ile hayranlarını yine coşturacak. Önal; sözü ve müziği Alper Narman ve Onur Özdemir ortaklığında, düzenlemesi ise Osman Çetin tarafından yapılan şarkısının klibi için önceki gün Feriye Sarayı'nda Murat Küçük'ün objektifinin karşısına geçti.
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