Sirenler çalıyor

Güzel popçu Ayşe Hatun Önal, yeni single'ı 'Sirenler' ile hayranlarını yine coşturacak. Önal; sözü ve müziği Alper Narman ve Onur Özdemir ortaklığında, düzenlemesi ise Osman Çetin tarafından yapılan şarkısının klibi için önceki gün Feriye Sarayı'nda Murat Küçük'ün objektifinin karşısına geçti.