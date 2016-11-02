  1. Hasret giderdi
  2. Eda kızdıracak

Karan mutfakta

Karan mutfakta
Eski futbolcu Ümit Karan, yeşil sahalardan işletmeciliğe transfer oldu. Bakırköy sahildeki Seaside Bistro adlı mekana ortak olan Karan, açılışta konukları için mutfağa girerek kendi elleriyle de yemek hazırladı. Tezgahın başına geçerek etleri pişiren Karan, ateş başında adeta şov yaptı.
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  • 02 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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