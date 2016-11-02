  1. Eda kızdıracak
  2. Cadılık yaptılar

Bu kez yedi!

Bu kez yedi!
Galatasaray'ın kalesine adeta set çekerek başarıda büyük paya sahip olan Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, gol değil Türk mutfağının lezzetlerini yiyor. Önceki gün eşi Patricia Callero ile Zorlu Center'da objektiflere yansıyan Muslera, bir restoranda Osmanlı mutfağının eşsiz lezzetlerini tattı.
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  • 02 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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