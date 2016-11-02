Bu kez yedi!

Galatasaray'ın kalesine adeta set çekerek başarıda büyük paya sahip olan Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, gol değil Türk mutfağının lezzetlerini yiyor. Önceki gün eşi Patricia Callero ile Zorlu Center'da objektiflere yansıyan Muslera, bir restoranda Osmanlı mutfağının eşsiz lezzetlerini tattı.