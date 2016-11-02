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Babasının izinde

Babasının izinde
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın 11 yaşındaki oğlu Veysel Efe, babasının izinde... 8 çocuk babası olan Yıldızhan'ın oğlu Veysel Efe, eğitim aldığı Bahçeşehir Koleji'nin Maslak Tim'deki Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde sahneye çıktı. Sesiyle büyük alkış alan Veysel Efe, "Babasının oğlu" dedirtti.
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  • 02 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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