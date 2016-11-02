Baba ölümden döndü

Şarkılarıyla gönülleri mest ettiği kadar hayat dersi de verdi. Milyonların severek dinlediği ünlü sanatçı OrhanGencebay ve eşi Sevim Emre ölümden döndü. Ünlü çiftin 29 Ekim'de Ankara'da gerçekleşen Cumhuriyet Resepsiyonu'na giderken kaza geçirdiği öğrenildi. Sağlık durumlarının ise iyi olduğu belirlendi. Dün bir televizyon programına bağlanan Sevim Emre kazayla ilgili şu açıklamaları yaptı: "CumhuriyetResepsiyonu için Ankara'yagiderken, şoförümüz bir tırınhızla arkamızdan geldiğinisöyledi. Kısa süre sonra hızla gelen tır bizi sollamak istedi ve aniden önümüze kırdı, ben çığlık attım şoför direksiyonu kırdı ve bariyerlere çarparak yolun diğer tarafına geçtik. Oldukça önemli bir kaza atlattık. Bariyerlere çarptık ve yolun diğer tarafına geçtik. Orhan Gencebay'ında sağlık durumu iyiikimizde iyiyiz ucuz atlattık.Hayat bir an meselesi yarınyok diye düşünüyorum hep.Çok ciddi bir kazaydı vekurtulamayabilirdik." Çiftin sevenleri ise Twitter'dan destek mesajları verdi:
HATASIZ KUL OLMAZ
* Geçmiş olsun büyük üstad ses sanatçısı güzel insan.
* Orhan Gencebay ve eşine çok geçmis olsun.
* Geçmiş olsun abi. Hatasız kul olmaz sonuçta.
* Orhan Gencebay adamlığın ham maddesidir. Geçmiş olsun...
* Orhan Gencebay beyfendiye çok geçmiş olsun hayranı olduğum tek sanatçıdır.
* Allah korumuş Orhan babam.
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