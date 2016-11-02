  1. Beyaz dizi!

Baba ölümden döndü

Arabesk müziğin Orhan Babası, hayat arkadaşı Sevim Emre ile Ankara yolunda kaza geçirdi. Ölümden dönen çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi

Baba ölümden döndü
Şarkılarıyla gönülleri mest ettiği kadar hayat dersi de verdi. Milyonların severek dinlediği ünlü sanatçı Orhan Gencebay ve eşi Sevim Emre ölümden döndü. Ünlü çiftin 29 Ekim'de Ankara'da gerçekleşen Cumhuriyet Resepsiyonu'na giderken kaza geçirdiği öğrenildi. Sağlık durumlarının ise iyi olduğu belirlendi. Dün bir televizyon programına bağlanan Sevim Emre kazayla ilgili şu açıklamaları yaptı: "Cumhuriyet Resepsiyonu için Ankara'ya giderken, şoförümüz bir tırın hızla arkamızdan geldiğini söyledi. Kısa süre sonra hızla gelen tır bizi sollamak istedi ve aniden önümüze kırdı, ben çığlık attım şoför direksiyonu kırdı ve bariyerlere çarparak yolun diğer tarafına geçtik. Oldukça önemli bir kaza atlattık. Bariyerlere çarptık ve yolun diğer tarafına geçtik. Orhan Gencebay'ın da sağlık durumu iyi ikimizde iyiyiz ucuz atlattık. Hayat bir an meselesi yarın yok diye düşünüyorum hep. Çok ciddi bir kazaydı ve kurtulamayabilirdik." Çiftin sevenleri ise Twitter'dan destek mesajları verdi:

HATASIZ KUL OLMAZ
* Geçmiş olsun büyük üstad ses sanatçısı güzel insan.
* ve eşine çok geçmis olsun.
* Geçmiş olsun abi. Hatasız kul olmaz sonuçta.
* Orhan Gencebay adamlığın ham maddesidir. Geçmiş olsun...
* Orhan Gencebay beyfendiye çok geçmiş olsun hayranı olduğum tek sanatçıdır.
* Allah korumuş Orhan babam.
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  • 02 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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