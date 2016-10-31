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Kara sevda!

Bronz ten tutkunu kendi rengine göre bir sevgili buldu. İkoncan, arkadaşım dediği İngiliz modacı ’la 3 saat sonra el ele objektiflere yakalanınca aşkını itiraf etti

Kara sevda!
Sosyetenin marjinal ismi Eda Taşpınar, ABD'den döner dönmez bombayı patlattı. Avukat sevgilisi Can Verdi ile ayrılığın ardından adı aşk dedikodularına karışan ünlü ikoncan, önceki akşam yeni sevgilisiyle Taksim'deki Soho House'da objektiflere yansıdı. Siyahi aşkıyla ilk kez boy gösteren Taşpınar, gazetecilere karşı kendince önlem aldı. Mekana girerken gazetecilere "Yanlış bir şey yazmayın, kendisi arkadaşım olur" diyen sosyetik ikoncan, gecenin ilerleyen saatlerinde aşka gelip bu sözlerini unuttu. Mekanda doyasıya eğlenen ikili, hızlarını alamayıp terasa çıktı.

BİR GARİP ARKADAŞLIK
İkoncan ve sevgilisi, terasta kimselere aldırmadan uzun süre öpüştü. Sosyetik ikoncan, gazetecilerin kendisini görüntülediğini fark edince çark etti. Sarmaş dolaş eğlendiği yeni sevgilisiyle 3 saat sonra mekandan el ele çıkan Taşpınar, gecenin başında arkadaşı olduğunu söylediği siyahi erkeğin sevgilisi olduğunu itiraf etti. Yeni sevgilisinin İngiliz tasarımcı Roy Luwolt olduğunu söyleyen sosyetik güzel, "Roy, benim yeni erkek arkadaşım" dedi. 1 aydır aşk yaşayan Taşpınar'ın sık sık İngiltere'ye gittiği ve ile vakit geçirdiği de öğrenildi.

İngiliz tasarımcı saç kesimi ve giyim tarzıyla dikkat çekti. Taşpınar'ı siyahi aşkıyla görenler "Eda'nın bronzlaşmak için neden bu kadar çaba sarf ettiği anlaşıldı" diye de espri yaptı.

DOĞAN SAVAŞ
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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