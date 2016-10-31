Kara sevda!

Sosyetenin marjinal ismi Eda Taşpınar,ABD'den döner dönmez bombayı patlattı.Avukat sevgilisi Can Verdi ile ayrılığınardından adı aşk dedikodularına karışanünlü ikoncan, önceki akşam yeni sevgilisiyleTaksim'deki Soho House'da objektiflereyansıdı. Siyahi aşkıyla ilk kez boy gösterenTaşpınar, gazetecilere karşı kendince önlemaldı. Mekana girerken gazetecilere "Yanlış birşey yazmayın, kendisi arkadaşım olur" diyensosyetik ikoncan, gecenin ilerleyen saatlerindeaşka gelip bu sözlerini unuttu. Mekanda doyasıyaeğlenen ikili, hızlarını alamayıp terasa çıktı.
BİR GARİP ARKADAŞLIK
İkoncan ve sevgilisi, terasta kimselerealdırmadan uzun süre öpüştü. Sosyetik ikoncan,gazetecilerin kendisini görüntülediğini farkedince çark etti. Sarmaş dolaş eğlendiği yenisevgilisiyle 3 saat sonra mekandan el ele çıkanTaşpınar, gecenin başında arkadaşı olduğunusöylediği siyahi erkeğin sevgilisi olduğunuitiraf etti. Yeni sevgilisinin İngiliz tasarımcı RoyLuwolt olduğunu söyleyen sosyetik güzel, "Roy,benim yeni erkek arkadaşım" dedi. 1 aydır aşkyaşayan Taşpınar'ın sık sık İngiltere'ye gittiği veRoy Luwolt ile vakit geçirdiği de öğrenildi.
İngiliz tasarımcı saç kesimi ve giyim tarzıyla dikkat çekti. Taşpınar'ı siyahi aşkıyla görenler "Eda'nın bronzlaşmak için neden bu kadar çaba sarf ettiği anlaşıldı" diye de espri yaptı.
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