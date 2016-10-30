Müthiş başlangıç

ASLINA UYGUN...
"2006'da Danimarka'da yaşanan karikatür krizinin ardından bu projeyi çekmeye karar verdim. Amacım; İslam ile Hz. Muhammed'in nasıl bir peygamber olduğunu, dinimizin şiddetle hiç alakası olmadığını anlatmaktı. Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi' filmi için de kuşkusuz oldukça hassas davranılıyor..." Film için İran Kum'da 1400 yıl öncesinin Mekke ve Medine şehirleri birebir inşa edildi. Plato içerisindeki en önemli alanlardan biri olan Hz. Muhammed'in doğduğu ev hatta Peygamber Efendimiz'in beşiği bile aslının birebir aynısı...
SERİ 3 FİLM...
Sadece Müslümanlar değil her din ve ırka mensup sinemaseverlerin de büyük ilgi göstereceğine kesin gözüyle bakılan 'Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi', 2 ayrı filmle daha sinemada olacak. Kısa aralıklarla vizyona girecek filmlerin birincisinde Hz. Muhammed'in 12 yaşından Peygamber olduğu döneme kadar geçen hayatı, serinin son filminde ise peygamberliğini ilan ettikten sonraki dönem seyirciye aktarılacak...
OSCAR DOKUNUŞU
Film efektleri için Oscar ödüllü Scott Anderson ve Vittorio Storaro ile çalışıldı. Film müzikleri de Slumdog Millionaire ile Oscar ödülü alan müzisyen A.R. Rahman'ın imzasını taşıyor...
325 SALONDA VİZYONDA
28 Ekim'de vizyona giren ve 178 dakika süren 'Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi' filmi, Türkiye genelinde 325 ayrı salonda seyirciyle buluşuyor. Film, şimdiden büyük ilgi gördü.
► Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi filmini seyrettim. Muhteşem bir yapıt ve kesinlikle izlenmeli.
► Bu filme karşı ön yargılı olup, böyle bir projeyi seyretmeyen çok şey kaybeder.
► Fragmanından etkilenip filme gittim. Beklentilerimin çok daha üzerinde bir eserle karşılaştım.
► Film çok güzeldi ama Peygamber Efendimiz'in eli ve saçının görünmesinin doğru olup olmadığını din adamları mutlaka tartışmalı...
► Özellikle gençlerimiz bu filmi seyrederek, dinimiz hakkında bilgi sahibi olmalı...
► Bu filmde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum, harika olmuş.
► Film, tek kelime ile muhteşem. Bazı sahneler, ünlü ressamların tablolarından alınmış gibiydi...
► Çağrı, bir ilk olması nedeniyle tümüyle tarihsel ve didaktik. Bu film ise destansı ve sanatsal...
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