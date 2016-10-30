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Çiçeklere boğuldu

Çiçeklere boğuldu
Ünlü popçu Berkay'la geçtiğimiz yaz evlenen Özlem Ada Şahin, dün 24. yaş gününü kutladı. Güzel model için ilk kutlamayı eşi, sahneye çıkmadan hemen önce yaptı. , Özlem Ada Şahin'i adeta çiçeklere boğdu.

Eşinin köpeklerinden esinlenip çiçek hazırlatan ve üzerlerine adlarını yazdıran Berkay, modele koca bir kalp buket hediye etti. Bu jesti gören Özlem Ada Şahin ise havalara uçtu.


* Yaş gününe sayılı dakikalar kala evini Berkay tarafından bu şekilde süslenmiş gören güzel model, gözyaşına boğuldu.
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