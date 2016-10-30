Çiçeklere boğuldu

Ünlü popçu Berkay'lageçtiğimiz yaz evlenenÖzlem Ada Şahin, dün 24.yaş gününü kutladı. Güzelmodel için ilk kutlamayı eşi,sahneye çıkmadan hemenönce yaptı. Berkay, Özlem AdaŞahin'i adeta çiçeklere boğdu.
Eşinin köpeklerindenesinlenip çiçek hazırlatanve üzerlerineadlarınıyazdıranBerkay, modelekoca bir kalpbuket hediyeetti. Bu jestigören ÖzlemAda Şahin isehavalara uçtu.
* Yaş gününe sayılı dakikalar kala evini Berkay tarafından bu şekilde süslenmiş gören güzel model, gözyaşına boğuldu.
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