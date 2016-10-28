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Kovboy Safiye

Kovboy Safiye
Sempatik şarkıcı Safiye Soyman, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ABD'nin Dallas eyaletinde düzenlenen gecede sahne aldı. Konserin ertesi günü efsane dizi Dallas'ın çekildiği çiftliği ziyaret eden Soyman, dizinin çekildiği evde kovboy şapkasını da giyerek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
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