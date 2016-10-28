  1. İvedik’ten sahneye

Eşim Fahriye

Hakkında çıkan ‘ ile gizlice ’ haberini yalanlayan Özçivit, akılları yine karıştırdı. Yakışıklı oyuncu, önceki akşam bir konserde eğlendiği güzel oyuncuya sürekli ‘Eşim’ diye hitap etti. ‘Gizli evlilik iddiaları yine alevlendi

Eşim Fahriye
Ünlü oyuncular, önceki akşam Beyoğlu'ndaki bir mekana çıkarma yaptı... Aynı zamanda başarılı bir oyuncu olan Uğur Aslan'ın Mask Live Music Club'da verdiği konsere Fahriye Evcen-Burak Özçivit ve Sinem Kobal- Kenan İmirzalıoğlu katıldı. Bergüzar Korel, Oktay Kaynarca, Melisa Aslı Pamuk ve Yavuz Bingöl'ün de hazır bulunduğu konser, geç saatlere dek sürdü.

'AİLESİ İSTEDİ' İDDİASI
Sesinin güzelliğiyle bilinen Evcen de bir ara sahneye çıkıp şarkı söyledi. Sahnedeki sevgilisini büyük bir dikkatle dinleyen Özçivit, gece boyu da 'in gözlerinin içine baktı. Mekanda güzel oyuncudan sürekli "Eşim" diye bahseden ve Fahriye Evcen'e de "Eşim" diye seslenen yakışıklı oyuncu, akılları yine karıştırdı. Yaz aylarında güzel oyuncunun ailesinin isteği üzerine Evcen'le gizlice evlendiği konuşulan Özçivit, bu iddiaları yalanladı. Ancak yakışıklı oyuncunun, Fahriye Evcen'e hitap şekli yine dedikodu kazanını kaynattı...

DOĞAN SAVAŞ
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