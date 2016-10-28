Eşim Fahriye

Hakkında çıkan ‘Fahriye Evcen ile gizlice evlendi’ haberini yalanlayan Özçivit, akılları yine karıştırdı. Yakışıklı oyuncu, önceki akşam bir konserde eğlendiği güzel oyuncuya sürekli ‘Eşim’ diye hitap etti. ‘Gizli evlilik iddiaları yine alevlendi
Ünlü oyuncular, önceki akşam Beyoğlu'ndakibir mekana çıkarma yaptı... Aynı zamanda başarılı bir oyuncu olan Uğur Aslan'ın Mask Live Music Club'da verdiği konsere Fahriye Evcen-BurakÖzçivit ve Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu katıldı. Bergüzar Korel, OktayKaynarca, Melisa Aslı Pamuk ve Yavuz Bingöl'ün de hazır bulunduğu konser, geç saatlere dek sürdü.
'AİLESİ İSTEDİ' İDDİASI
Sesinin güzelliğiyle bilinen Evcen de bir ara sahneyeçıkıp şarkı söyledi. Sahnedeki sevgilisini büyük bir dikkatle dinleyen Özçivit, gece boyu da Fahriye Evcen'in gözlerinin içinebaktı. Mekanda güzel oyuncudan sürekli "Eşim" diye bahseden ve Fahriye Evcen'e de "Eşim" diyeseslenen yakışıklı oyuncu, akılları yine karıştırdı. Yaz aylarındagüzel oyuncunun ailesininisteği üzerine Evcen'le gizliceevlendiği konuşulan Özçivit, bu iddiaları yalanladı. Ancak yakışıklı oyuncunun, Fahriye Evcen'e hitap şekli yine dedikodu kazanınıkaynattı...
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