Burcu örnek olsun

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Güzel sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün İstinyePark AVM'deydi. Her zamanki gibi şıklığıyla tüm bakışları üzerinde toplayan Esmersoy, fotoğraflarını çeken gazetecilerin de halini hatrını sorarak birçok ünlüye örnek olacak tavırlar sergiledi.
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