Burcu örnek olsun

Güzel sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün İstinyePark AVM'deydi. Her zamanki gibi şıklığıyla tüm bakışları üzerinde toplayan Esmersoy, fotoğraflarını çeken gazetecilerin de halini hatrını sorarak birçok ünlüye örnek olacak tavırlar sergiledi.