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Süslü jest!

Süslü jest!
Manken Ümit Cem Şenol'la yeni bir aşka yelken açan Hande Yener'den genç aşkına süslü jest… Önceki gün Akmerkez'de dolaşan şarkıcı, 'C' yazan kolyesiyle dikkat çekti. Pırlanta piercing'i de gözlerden kaçmayan Yener, "Sevgilim için taktım. Yapıştırma değil, orijinal piercing pırlanta'' dedi.
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  • 27 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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