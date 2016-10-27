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Reklam uğruna!

Ebru Şallı, bu kez de sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Şallı, sahibi olduğu kozmetik markasının reklamını yapmak için ne yapacağını şaşırdı. Yüzünde maskeyle poz veren ünlü sunucuyu görenler "Bakım bahane, reklam şahane" yorumu yaptı...
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  • 27 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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